Климкин не исключил высылки венгерского консула за выдачу паспортов украинцам

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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в связи с информацией о выдаче венгерских паспортов украинцам в Берегове Украина может выслать консула Венгрии.
Климкин не исключил высылки венгерского консула за выдачу паспортов украинцам
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в своём Twitter.

«Это видео с выдачей венгерских паспортов в венгерском консульстве — мы прекрасно знали, что это происходит, предупреждали наших венгерских коллег. Но это уже доказательство, на это доказательство молчать нельзя — нужно реагировать. Как мы отреагируем, я понимаю — этот консул поедет куда-то в Будапешт, в другой венгерский город, но он на самом деле винтик в этой всей дипломатической конструкции», — заявил Климкин.

Ранее сообщалось, что глава украинского МИД потребует от Венгрии разъяснений по данным о выдаче паспортов украинцам.

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