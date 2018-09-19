Климкин не исключил высылки венгерского консула за выдачу паспортов украинцам
- РИА Новости
Об этом он сообщил в своём Twitter.
«Это видео с выдачей венгерских паспортов в венгерском консульстве — мы прекрасно знали, что это происходит, предупреждали наших венгерских коллег. Но это уже доказательство, на это доказательство молчать нельзя — нужно реагировать. Как мы отреагируем, я понимаю — этот консул поедет куда-то в Будапешт, в другой венгерский город, но он на самом деле винтик в этой всей дипломатической конструкции», — заявил Климкин.
Ранее сообщалось, что глава украинского МИД потребует от Венгрии разъяснений по данным о выдаче паспортов украинцам.