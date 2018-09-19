Эксперт оценил запрет публичного использования русского языка во Львовской области

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов прокомментировал в беседе с RT инициативу львовских депутатов о запрете использования «русскоязычного культурного продукта».

«Львов и западные области Украины традиционно на протяжении всего периода независимости государства отличались наибольшим уровнем русофобии. Это объясняется исторической ретроспективой: формированием и возникновением этих регионов и районов. Например, Галица большую часть времени была в составе Польши до 1941 года. До Первой мировой войны эти регионы входили в состав Австро-Венгрии. Тогда австро-венгерские политические режимы уничтожали всё русское, пытаясь переформатировать население», — отметил Денисов.

По мнению эксперта, к этому запрету во Львове шли не первый месяц, «выдавливая русский язык из системы образования, русскую музыку из сферы культуры».

«Теперь пришли к тому, что на всё русское, российское будет введено законодательное табу. Естественно, данное решение не обосновано. Оно политически мотивировано и лишний раз подтверждает сущность украинского режима», — заключил Денисов.

Ранее депутаты Львовского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование русскоязычного «культурного продукта» на территории области.

Они также поручили создать межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься проведением систематических разъяснительных бесед о моратории с населением и юридическими лицами.