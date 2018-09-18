Эксперт оценил слова генерала ВСУ о способности Киева стать «оппонентом» Москвы на Азовском море

Политолог Константин Симонов оценил слова украинского генерал-лейтенанта Василия Богдана о том, что создание военно-морской базы Украины на Азовском море заставит Россию «пойти на уступки и сесть за стол переговоров».

Как отметил эксперт, это вопрос не военного, а политического характера, поскольку президент Украины Пётр Порошенко активно готовится к выборам в следующем году.

«Идея создания военной базы — это ещё одна страница в опасной книжке, которую Украина пишет», — сказал Симонов в беседе с Пятым каналом.

По его словам, создаётся ощущение, что всем украинским чиновникам поставлена задача искать, как ещё можно «угрожать» Москве.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление Киева об усилении группировки войск в районе Азовского моря.