Эксперт оценил слова генерала ВСУ о способности Киева стать «оппонентом» Москвы на Азовском море
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Как отметил эксперт, это вопрос не военного, а политического характера, поскольку президент Украины Пётр Порошенко активно готовится к выборам в следующем году.
«Идея создания военной базы — это ещё одна страница в опасной книжке, которую Украина пишет», — сказал Симонов в беседе с Пятым каналом.
По его словам, создаётся ощущение, что всем украинским чиновникам поставлена задача искать, как ещё можно «угрожать» Москве.
Ранее военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление Киева об усилении группировки войск в районе Азовского моря.