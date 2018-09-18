Эксперт прокомментировал заявление о способности Киева стать «оппонентом» Москвы в Азовском море

Политолог, член общественной палаты Республики Крым Денис Батурин в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление украинского генерал-лейтенанта Василия Богдана о способности Киева стать «оппонентом» Москвы в Азовском море.

«Таких возможностей нет, о чём свидетельствует то, с чего начали создавать эту военно-морскую базу, а именно с двух бронекатеров, которые по суше были перекинуты в Азовское море, в порт Бердянск», — сказал эксперт.

По его словам, Украина сталкивается со многими трудностями, в том числе с недостатком средств для такой базы.

Со своей стороны, депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН заявил, что деградация украинской государственности отражается на всех отраслях, включая флот.

Как отметил Милонов, Москва может апеллировать к международным организациям, в том числе судебным.

«Рано или поздно нам удастся отрезвить и руководство Украины, и самих украинцев. Надеюсь, всё придёт в порядок», — добавил он.

Ранее военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал заявление Киева об усилении группировки войск в районе Азовского моря.