Эксперт прокомментировал заявление о способности Киева стать «оппонентом» Москвы в Азовском море

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Политолог, член общественной палаты Республики Крым Денис Батурин в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление украинского генерал-лейтенанта Василия Богдана о способности Киева стать «оппонентом» Москвы в Азовском море.
Эксперт прокомментировал заявление о способности Киева стать «оппонентом» Москвы в Азовском море
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«Таких возможностей нет, о чём свидетельствует то, с чего начали создавать эту военно-морскую базу, а именно с двух бронекатеров, которые по суше были перекинуты в Азовское море, в порт Бердянск», — сказал эксперт.

По его словам, Украина сталкивается со многими трудностями, в том числе с недостатком средств для такой базы.

Со своей стороны, депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН заявил, что деградация украинской государственности отражается на всех отраслях, включая флот.

Как отметил Милонов, Москва может апеллировать к международным организациям, в том числе судебным.

«Рано или поздно нам удастся отрезвить и руководство Украины, и самих украинцев. Надеюсь, всё придёт в порядок», — добавил он.

Ранее военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал заявление Киева об усилении группировки войск в районе Азовского моря.

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