В ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военнослужащие четыре раза обстреляли территорию ЛНР в течение суток.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«За 17 сентября 2018 года со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано четыре обстрела», — сообщили в СЦКК.

Отмечается, что были обстреляны районы населённых пунктов Донецкий и Михайловка. Всего по территории ЛНР выпущено около 120 снарядов. Информация о пострадавших устанавливается.

Ранее в ЛНР сообщили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ.

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