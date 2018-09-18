В ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
«За 17 сентября 2018 года со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано четыре обстрела», — сообщили в СЦКК.
Отмечается, что были обстреляны районы населённых пунктов Донецкий и Михайловка. Всего по территории ЛНР выпущено около 120 снарядов. Информация о пострадавших устанавливается.
Ранее в ЛНР сообщили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ.