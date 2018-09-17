В ЛНР сообщили о пяти случаях обстрела со стороны украинских военных

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о пяти случаях обстрела со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«За 16 сентября 2018 года со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано пять обстрелов», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что обстрелам подверглись районы населённых пунктов Желобок, Золотое-5 (Михайловка), Первомайск, Сокольники и Лозовое.

ВСУ применяли миномёты, гранатомёты, БМП, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Ранее стало известно, что координатор от ОБСЕ Тони Фриш встретился в Луганске с представителями власти самопровозглашённой ЛНР.