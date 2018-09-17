Гройсман рассказал о планах проведения заседания Совета ассоциации Украина — ЕС
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«Провёл телефонный разговор с Могерини. Подробно обсудили нынешнее сотрудничество, а также подготовку и содержательное наполнение заседания Совета ассоциации Украина — ЕС. Планируем провести его в декабре», — написал Гройсман на своей странице в Facebook.
По его словам, во время этого заседания планируется сформировать логистику интеграции Украины с ЕС. В частности, по таким направлениям, как юстиция, цифровой рынок, энергетика и таможенные вопросы.
Ранее Гройсман рассказал о возможных сроках получения Украиной транша макрофинансовой помощи от ЕС.