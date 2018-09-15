Гройсман заявил, что правительством Украины не контролируется «ни одно СМИ»

Кабинет министров Украины не контролирует СМИ и не вмешивается в политику ни одного из них. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«Правительство не контролирует ни одно средство массовой информации, и это очевидный факт. Но всё то, что касается журналистов: хочу сказать всем украинским журналистам, что на позицию правительства и премьер-министра вы можете рассчитывать», — цитирует Гройсмана издание «Українські Новини».

Также он добавил, что никогда на пытался влиять на СМИ или на расследования журналистов.

Ранее лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Украины Пётр Порошенко пытается оказывать давление на ряд телеканалов страны.