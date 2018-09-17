В Госдуме назвали прекращение договора о дружбе Украины с Россией бесполезным демаршем

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT указ украинского лидера Петра Порошенко о прекращении дружественных отношений с Россией.

«Провокационный и абсолютно бесполезный политический демарш Порошенко в отношении России. Дело даже не в том, что народы Украины и России близки ментально, по духу, едины своей историей и связаны фактически общим языком. Разрыв Большого договора — это личные амбиции человека, который смог реализовать себя как бизнесмен, но стал абсолютно жалким, ничтожным политиком. Вот и остаётся всё, что есть на этом свете, рвать в клочки. Конечно, кроме денег, которые он надеется получить от Запада за разрыв Договора о дружбе с Россией», — отметил Белик.

По словам депутата, от такого шага пострадает в первую очередь народ Украины.

«Он в принципе страдает от своих властей, и разрыв договора — ещё одно препятствие на пути Украины к экономической и политической стабильности. Европейская мечта не стала украинской реальностью, а систематические атаки на Россию лишают украинцев и этого источника доходов», — отметил Белик.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.