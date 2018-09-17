Эксперт назвал указ Порошенко о разрыве договора о дружбе с Россией частью предвыборной кампании

Политолог Александр Асафов в беседе с RT прокомментировал указ украинского лидера Петра Порошенко о разрыве дружественных отношений с Россией.

«Порошенко сейчас важны любые действия, направленные на разрыв дипломатических отношений с Россией. Он будет делать всё возможное в этом направлении, видя в этом усиление своей предвыборной позиции, по обращению к националистическому ядру электората. Ясно, что интересы другого электората на данный момент не учитываются, а предстоящие выборы будут срежиссированы под тщательным контролем и руководством американских советников», — сказал он.

Эксперт добавил, что многие статьи этого договора украинской стороной не соблюдались и «он потерял актуальность очень давно».

«Но в этом есть и позитивный момент. Поскольку, по мнению самых осторожных украинских комментаторов, статья договора о незыблемости и уважении границ тоже перестаёт действовать, вполне возможно, что сама почва для антироссийских санкций будет утрачена. Этого боятся в том числе и в Киеве. Я думаю, что почва для санкций в той или иной мере сохранится, поскольку о смягчении санкций в отношении России в американском политическом истеблишменте речи не идёт», — заявил он.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.