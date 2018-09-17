Эксперт прокомментировал призыв греческого митрополита предотвратить раскол православия

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал в беседе с RT заявление митрополита Кифирского и Антикифирского Серафима о том, что действия константинопольского патриарха Варфоломея ведут к расколу православия.

«Греки потому и выступают против Варфоломея — он не Украину поддерживает, а свои собственные проблемы решает. Он практически пытается стать не единственным православным руководителем, не православным папой, но хотя бы православным расколоучителем. Он пытается возглавить всех раскольников православия и стать крупной политической фигурой», — отметил Ищенко.

Эксперт добавил, что вопрос с предоставлением автокефалии Украинской православной церкви может далеко зайти, поскольку, по его словам, «Порошенко нечего терять».

«Пойдёт ли он на силовой сценарий удержания власти или нет? Если пойдёт, то религиозную войну он развяжет. Если испугается, то сбежит из страны. Всё равно угроза будет сильной и высокой, потому что на Украине любая политическая сила не в состоянии долго удерживать власть без применения насилия. А религиозная война в какой-то степени внутренне легитимирует такое насилие. Варфоломей дал пас, этого достаточно для того, чтобы любая украинская власть могла начать изъятие храмов, создание своей поместной церкви», — заключил Ищенко.

Ранее митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим заявил, что действия константинопольского патриарха Варфоломея ведут к расколу православия. Он призвал его покаяться и прекратить провоцировать схизму.