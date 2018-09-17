Подозреваемый в покушении на Захарченко рассказал о подготовке теракта

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Министерство государственной безопасности самопровозглашённой ДНР опубликовало запись допроса мужчины, который был задержан в 2017 году по подозрению в покушении на главу республики Александра Захарченко.
Подозреваемый в покушении на Захарченко рассказал о подготовке теракта
  • РИА Новости

Он признаётся, что был завербован спецслужбами Украины и намеревался заложить взрывное устройство, изготовленное СБУ.

Телеканал «Звезда», опубликовавший видео допроса, уточняет, что Погорелов был задержан ещё в 2017 году.

Однако, как передаёт телеканал, после гибели Захарченко в кафе «Сепар» сотрудники МГБ республики показали данные кадры, на которых подозреваемый рассказал о существовании второй диверсионной группы, готовившей теракт в другом заведении.

Погорелов также сообщил, что для второго преступления планировалось использовать взрывное устройство нового типа.

«Мне известно, что в этом заведении будет использовано совершенно новая система дистанционного взрывного устройства», — добавил он.

По его словам, устройство было протестировано в Киеве и, по некоторым данным,  предоставлено американскими спецслужбами. Его стоимость составляет более $10 тыс.

При этом не уточняется, когда именно происходил допрос — до или после гибели главы ДНР.

Ранее в ДНР сообщили, что задержанный по подозрению в убийстве Александра Захарченко является сотрудником СБУ.

Власти республики также заявляли, что убийство Захарченко было совершено при содействии западных спецслужб

Глава ДНР погиб 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка.

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