В аэропорту Астаны у пассажирского самолёта загорелся двигатель после посадки

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Двигатель пассажирского самолёта авиакомпании Air Astana загорелся после посадки и заруливания на стоянку в аэропорту Астаны. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
В аэропорту Астаны у пассажирского самолёта загорелся двигатель после посадки
  • © astanaairport.kz/

«Пожарным расчётом аэропорта Астаны огонь был потушен», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.

Отмечается, что на борту находился 91 пассажир и восемь членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

«В настоящий момент инженерная служба авиакомпании выполняет поиск неисправности, по результатам чего будет назначено расследование», — добавил собеседник агентства.

22 августа сообщалось, что пассажирский Ту-204 вернулся в аэропорт пункта отправления из-за возгорания левого двигателя. Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов спустя семь минут после посадки, никто не пострадал.

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