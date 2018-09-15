В Казахстане произошёл крупный пожар в цехе по производству пластиковых окон

На юге Казахстана на площади пять тысяч квадратных метров горит цех по производству пластиковых окон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Комитета по ЧС МВД республики Руслана Иманкулова.

Отмечается, что информация о горении крыши здания отдельно стоящего цеха поступила в субботу, 15 сентября, в 04:20 (01:20 мск). «Локализация пожара достигнута в 06:34 (03:34 мск. — RT). Тушение продолжается. В тушении пожара задействовано 20 единиц техники, участвуют 85 пожарных», — уточнил Иманкулов. Ранее портал progorod43 со ссылкой на сайт регионального правительства передавал, что за лето 2018 года в Кировской области сгорело более 12 гектаров леса.