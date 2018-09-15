В Казахстане произошёл крупный пожар в цехе по производству пластиковых окон
Отмечается, что информация о горении крыши здания отдельно стоящего цеха поступила в субботу, 15 сентября, в 04:20 (01:20 мск).
«Локализация пожара достигнута в 06:34 (03:34 мск. — RT). Тушение продолжается. В тушении пожара задействовано 20 единиц техники, участвуют 85 пожарных», — уточнил Иманкулов.
Ранее портал progorod43 со ссылкой на сайт регионального правительства передавал, что за лето 2018 года в Кировской области сгорело более 12 гектаров леса.