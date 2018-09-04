Пять человек пострадали в результате пожара в центре Москвы

Короткая ссылка
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова заявила, что по меньшей мере пять человек пострадали в результате возгорания в доме на Тверской улице.
Пять человек пострадали в результате пожара в центре Москвы
  • vk.com

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, среди пострадавших были дети.

«Следователи проводят проверку по факту возгорания в жилом доме в центре Москвы, в результате которого пострадали жильцы, в том числе двое несовершеннолетних детей», — заявила Иванова.

Уточняется, что все пострадавшие были госпитализированы и в настоящий момент им оказывается необходимая медицинская помощь.

К данному моменту возгорание уже потушено.

Ранее URA.RU cообщало, что в Екатеринбурге из-за возникшего в подвале роддома пожара эвакуировали 170 человек, в том числе 49 детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить