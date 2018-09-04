Пять человек пострадали в результате пожара в центре Москвы

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова заявила, что по меньшей мере пять человек пострадали в результате возгорания в доме на Тверской улице.

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, среди пострадавших были дети.

«Следователи проводят проверку по факту возгорания в жилом доме в центре Москвы, в результате которого пострадали жильцы, в том числе двое несовершеннолетних детей», — заявила Иванова.

Уточняется, что все пострадавшие были госпитализированы и в настоящий момент им оказывается необходимая медицинская помощь.

К данному моменту возгорание уже потушено.

Ранее URA.RU cообщало, что в Екатеринбурге из-за возникшего в подвале роддома пожара эвакуировали 170 человек, в том числе 49 детей.