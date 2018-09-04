Пять человек пострадали в результате пожара в центре Москвы
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Об этом сообщает РИА Новости.
По её словам, среди пострадавших были дети.
«Следователи проводят проверку по факту возгорания в жилом доме в центре Москвы, в результате которого пострадали жильцы, в том числе двое несовершеннолетних детей», — заявила Иванова.
Уточняется, что все пострадавшие были госпитализированы и в настоящий момент им оказывается необходимая медицинская помощь.
К данному моменту возгорание уже потушено.
Ранее URA.RU cообщало, что в Екатеринбурге из-за возникшего в подвале роддома пожара эвакуировали 170 человек, в том числе 49 детей.