За лето в Кировской области сгорело более 12 гектаров леса
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- РИА Новости
По имеющимся данным, потушено 28 лесных пожаров. Было привлечено 308 человек и 73 единицы техники «Лесоохраны», «Кировлесцентра», арендаторов и МЧС России.
Ущерб от пожаров оценивается в 310 тыс. рублей.
Самой распространённой причиной возгораний названы нарушения правил пожарной безопасности.
По шести возгораниям возбуждены уголовные дела.
В мае URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.