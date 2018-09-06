За лето в Кировской области сгорело более 12 гектаров леса

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За лето 2018 года в Кировской области сгорело более 12 гектаров леса, передаёт progorod43 со ссылкой на сайт регионального правительства.
За лето в Кировской области сгорело более 12 гектаров леса
  • © Василий Батанов
  • РИА Новости

По имеющимся данным, потушено 28 лесных пожаров. Было привлечено 308 человек и 73 единицы техники «Лесоохраны», «Кировлесцентра», арендаторов и МЧС России.

Ущерб от пожаров оценивается в 310 тыс. рублей.

Самой распространённой причиной возгораний названы нарушения правил пожарной безопасности.

По шести возгораниям возбуждены уголовные дела.

В мае URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.

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