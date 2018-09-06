За лето в Кировской области сгорело более 12 гектаров леса

За лето 2018 года в Кировской области сгорело более 12 гектаров леса, передаёт progorod43 со ссылкой на сайт регионального правительства.

© Василий Батанов

РИА Новости

По имеющимся данным, потушено 28 лесных пожаров. Было привлечено 308 человек и 73 единицы техники «Лесоохраны», «Кировлесцентра», арендаторов и МЧС России. Ущерб от пожаров оценивается в 310 тыс. рублей. Самой распространённой причиной возгораний названы нарушения правил пожарной безопасности. По шести возгораниям возбуждены уголовные дела. В мае URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.