Вице-президент ЕК рассказал о назначении предоставленной Украине макрофинансовой помощи
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Об этом сообщает УНИАН.
По его словам, деньги должны быть потрачены на экономическую стабилизацию Украины, её рост и реформы.
«Наша общая цель — это экономическая стабильность и благосостояние Украины и её граждан... Эта программа станет ответом на экономические проблемы и поддержит экономическую стабилизацию, рост и создание рабочих мест на Украине», — указал он.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, когда украинские власти ожидают получить первый транш макрофинансовой помощи от Евросоюза.
14 сентября стало известно, что представители Украины и Европейского союза подписали программу выделения Киеву макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.
В августе Гройсман рассказал о возможности дефолта на Украине. Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил слова премьера.