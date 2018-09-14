Эксперт оценил возможность дефолта на Украине

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что, несмотря на пиковые выплаты по госдолгу, в 2019 году на Украине дефолта не будет.

«В следующем году Украине надо будет выплатить в общей сложности около $6 млрд. Для сравнения: в 2013 году Украина выплатила $13 млрд. Поэтому это не такие невероятно большие выплаты. В истории Украины это нормальные выплаты. Но вместо того, чтобы действительно заниматься экономикой, и премьер, и президент в большинстве случаев занимаются политиканством. В результате чего у нас действительно встаёт такая проблема — как погасить даже такую небольшую сумму. Угроза дефолта остаётся, если остаются и Гройсман, и Порошенко», — отметил эксперт.

Охрименко добавил, что экономическую ситуацию на Украине усложняет неработающий механизм инвестиционной деятельности.

«За первую половину 2018 года прямые зарубежные инвестиции, которые поступили на Украину, составляют $1,3 млрд. Было время, когда за год поступило $11—12 млрд прямых зарубежных инвестиций. А сейчас один несчастный миллиард — это не инвестиция, это насмехательство. Совершенно не работает механизм инвестиционной деятельности», — заключил он.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране не будет дефолта в 2019 году, несмотря на пиковые выплаты по госдолгу.