Порошенко исключил возможность дефолта на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране не будет дефолта в 2019 году, несмотря на пиковые выплаты по госдолгу.

Как сообщает «Левый берег», об этом он сказал в ходе конференции «Ялтинская европейская стратегия».

«Как не дождались те, кто предсказывал дефолт в 2014—2015 годах, когда у нас едва было 5 млрд золотовалютных резервов, так не дождутся никакой дестабилизации и сейчас», — заявил украинский президент.

По его словам, украинские власти «знают, что делают, и защитят страну в финансовом плане».

Он добавил, что Киев планирует полагаться на помощь МВФ, несмотря на критику.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил об угрозе дефолта в стране.