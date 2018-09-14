Порошенко исключил возможность дефолта на Украине
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Как сообщает «Левый берег», об этом он сказал в ходе конференции «Ялтинская европейская стратегия».
«Как не дождались те, кто предсказывал дефолт в 2014—2015 годах, когда у нас едва было 5 млрд золотовалютных резервов, так не дождутся никакой дестабилизации и сейчас», — заявил украинский президент.
По его словам, украинские власти «знают, что делают, и защитят страну в финансовом плане».
Он добавил, что Киев планирует полагаться на помощь МВФ, несмотря на критику.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил об угрозе дефолта в стране.