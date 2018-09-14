В отношении депутата Рады завели уголовное дело по подозрению в незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело по подозрению в незаконном обогащении в отношении депутата Верховной Рады Антона Геращенко. Об этом сообщают «Украинские новости».

«Уголовное производство зарегистрировано 6 сентября по части 34 статьи 368-2 («Незаконное обогащение») Уголовного кодекса. Дело открыто согласно решению суда», — сообщает агентство со ссылкой на НАБУ.

13 сентября ведомство предъявило обвинение министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну по подозрению в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

В середине августа в Министерстве юстиции Украины назвали число украинцев, которых осудили за коррупцию за 2017 год.

18 июля в Киеве установили «памятник коррупции».

В июне этого года президент Украины Порошенко подписал закон о создании антикоррупционного суда.