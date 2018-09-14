В ДНР сообщили о 17 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что украинские военные в течение суток 17 раз нарушили «школьной перемирие» в Донбассе.
В ДНР сообщили о 17 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
  • © Gleb Garanich
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

«За истёкшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 17 раз», — сказал представитель ДНР.

Он сообщил, что украинские силовики выпустили по территории республики 10 мин, а также вели огонь из гранатомётов, стрелкового оружия и вооружения БМП.

В ДНР добавили, что жертв и разрушений не зафиксировано.

Ранее в администрации Новоазовского района ДНР заявили, что ВСУ ведут обстрел села Саханка.

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