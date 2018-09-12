В ДНР заявили, что ВСУ ведут обстрел села Саханка на юге республики

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Вооружённые силы Украины ведут обстрел села Саханка на юге самопровозглашённой Донецкой народной республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Новоазовского района.
В ДНР заявили, что ВСУ ведут обстрел села Саханка на юге республики
  • © Gleb Garanich
  • Reuters

«В результате обстрела со стороны украинских силовиков села Саханка пулевое ранение ноги получил мирный житель. В настоящее время обстрел продолжается. Раненого эвакуируют», — рассказали агентству.

При этом исполняющий обязанности главы администрации Новоазовского района Анатолий Яновский отметил, что у пострадавшего минно-взрывная травма, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

«Обстрел продолжается уже полтора часа. Огонь ведётся по Саханке, Ленинскому, Коминтернову», — добавил Яновский.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что Вооружённые силы Украины перебросили четыре мобильных морга к зоне предполагаемого наступления.

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