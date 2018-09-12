В ДНР заявили, что ВСУ ведут обстрел села Саханка на юге республики

Вооружённые силы Украины ведут обстрел села Саханка на юге самопровозглашённой Донецкой народной республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Новоазовского района.

«В результате обстрела со стороны украинских силовиков села Саханка пулевое ранение ноги получил мирный житель. В настоящее время обстрел продолжается. Раненого эвакуируют», — рассказали агентству.

При этом исполняющий обязанности главы администрации Новоазовского района Анатолий Яновский отметил, что у пострадавшего минно-взрывная травма, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

«Обстрел продолжается уже полтора часа. Огонь ведётся по Саханке, Ленинскому, Коминтернову», — добавил Яновский.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что Вооружённые силы Украины перебросили четыре мобильных морга к зоне предполагаемого наступления.