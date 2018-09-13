Турчинов: масштабы распространения алкоголизма на Украине несут угрозу нацбезопасности

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов сообщил, что масштабы распространения наркозависимости и алкоголизма среди граждан страны представляют реальную угрозу национальной безопасности государства.

«Именно поэтому... я инициировал проведение совместного совещания с участием представителей МОЗ, МВД с представителями религиозных и общественных организаций для выработки общей стратегии по этому вопросу», — уточнил он.

По словам Турчинова, на Украине около 1 млн жителей имеют наркотическую зависимость, ещё больше — алкогольную.

Согласно приведённым на персональном сайте секретаря СНБО статистическим данным, около 120 тыс. украинцев умирают от этих видов зависимости ежегодно.

В январе в Минздраве Украины сообщили, что в большинстве случаев психические расстройства у граждан страны вызваны употреблением алкоголя и наркотических веществ.