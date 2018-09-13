Турчинов: масштабы распространения алкоголизма на Украине несут угрозу нацбезопасности

Короткая ссылка
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов сообщил, что масштабы распространения наркозависимости и алкоголизма среди граждан страны представляют реальную угрозу национальной безопасности государства.
Турчинов: масштабы распространения алкоголизма на Украине несут угрозу нацбезопасности
  • Reuters

«Именно поэтому... я инициировал проведение совместного совещания с участием представителей МОЗ, МВД с представителями религиозных и общественных организаций для выработки общей стратегии по этому вопросу», — уточнил он.

По словам Турчинова, на Украине около 1 млн жителей имеют наркотическую зависимость, ещё больше — алкогольную.

Согласно приведённым на персональном сайте секретаря СНБО статистическим данным, около 120 тыс. украинцев умирают от этих видов зависимости ежегодно.

В январе в Минздраве Украины сообщили, что в большинстве случаев психические расстройства у граждан страны вызваны употреблением алкоголя и наркотических веществ

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить