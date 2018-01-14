В Минздраве Украины назвали главную причину психических расстройств граждан

Короткая ссылка
В большинстве случаев психические расстройства у граждан Украины вызваны употреблением психоактивных веществ. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на Минздрав страны.

По данным ведомства, в 2016 году из-за расстройств психики, вызванных употреблением алкоголя и наркотических веществ, за медпомощью обратились почти 695 тыс. человек. Речь идёт о таких заболеваниях, как синдром зависимости, амнестический синдром, психотическое расстройство и другие.

Также среди причин психического расстройства названы травмы мозга или церебральная дисфункция, умственная отсталость, шизофрения, невротические и соматоформные расстройства.

Ранее стало известно, что Украина занимает первое место в Европе по количеству психических расстройств у жителей.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119