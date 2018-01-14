В Минздраве Украины назвали главную причину психических расстройств граждан
По данным ведомства, в 2016 году из-за расстройств психики, вызванных употреблением алкоголя и наркотических веществ, за медпомощью обратились почти 695 тыс. человек. Речь идёт о таких заболеваниях, как синдром зависимости, амнестический синдром, психотическое расстройство и другие.
Также среди причин психического расстройства названы травмы мозга или церебральная дисфункция, умственная отсталость, шизофрения, невротические и соматоформные расстройства.
Ранее стало известно, что Украина занимает первое место в Европе по количеству психических расстройств у жителей.