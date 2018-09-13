Эксперт прокомментировал новое заявление Киева о закрытии железнодорожного сообщения с Россией

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Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, какое важное преимущество получат украинцы от закрытия железнодорожного сообщения с Россией.
Эксперт прокомментировал новое заявление Киева о закрытии железнодорожного сообщения с Россией
  • РИА Новости

«Крайне неубедительно звучат попытки оправдания такого решения экономическими предпосылками», — сказал Валяев.

По его словам, когда Омелян говорит, что данная мера откроет возможности для загрузки поездами внутренних перевозок, то звучит это так же абсурдно, как если бы он заявил о позитивных моментах повышения инфляции и роста цен на коммунальные услуги.

«Двух мнений в этом вопросе быть не может: украинская экономика серьёзно пострадает от такого решения», — отметил он.

Как добавил эксперт, прекращение железнодорожного сообщения с Россией ударит в первую очередь по гражданам Украины, которые работают за границей, а не по России, как того хотят лоббисты этой идеи.

Ранее бывший советник президента Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил предыдущие высказывания Омеляна о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.

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