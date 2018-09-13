Эксперт оценил заявление экс-министра экономики Украины об условии для «разгрома России в пыль»
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«Подобные заявления стали традицией для украинского политикума, причём как для непосредственно политических деятелей, так и для высшего командования украинских вооружённых сил», — сказал эксперт.
По его словам, эта затянувшаяся спекуляция вызывает озабоченность не только у соседей Украины, но и у стран, которые когда-то гарантировали её безопасность.
Как считает Онопко, дальнейшие спекуляции по поводу украинского ядерного статуса могут привести только к наращиванию настороженного отношения мировых политиков к Киеву.
«И если они не прекратятся, Украина может оказаться в международной изоляции», — добавил он.
Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала заявление Суслова.