Эксперт оценил заявление экс-министра экономики Украины об условии для «разгрома России в пыль»

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Политолог Олег Онопко в беседе с радио Sputnik оценил заявление экс-министра экономики Украины Виктора Суслова о том, что Россию давно можно было бы «разгромить в пыль», если бы не её ядерное оружие.
Эксперт оценил заявление экс-министра экономики Украины об условии для «разгрома России в пыль»
  • © Sergii Kharchenko
  • globallookpress.com

«Подобные заявления стали традицией для украинского политикума, причём как для непосредственно политических деятелей, так и для высшего командования украинских вооружённых сил», — сказал эксперт.

По его словам, эта затянувшаяся спекуляция вызывает озабоченность не только у соседей Украины, но и у стран, которые когда-то гарантировали её безопасность.

Как считает Онопко, дальнейшие спекуляции по поводу украинского ядерного статуса могут привести только к наращиванию настороженного отношения мировых политиков к Киеву.

«И если они не прекратятся, Украина может оказаться в международной изоляции», — добавил он.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала заявление Суслова.

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