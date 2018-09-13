В «Укртрансгазе» заявили о намерении вложить в украинскую ГТС около $2 млрд в течение 10 лет
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте оператора.
«С начала сентября АО «Укртрансгаз» имеет утверждённый НКРЭКУ план развития ГТС на 2018—2027 годы на сумму 60 млрд гривен», — указывается в заявлении.
Отмечается, что средства будут потрачены на то, чтобы привести ГТС в соответствие с современными стандартами экологичности и энергоэффективности.
В 2018 году на газотранспортную систему планируется потратить 6 млрд гривен.
Ранее «Нафтогаз» направил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману письмо, в котором говорится, что страна должна продать 49% акций ГТС за $7 млрд, так как это позволит Киеву сохранить транзит голубого топлива через территорию государства после 2019 года.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы сохранения транзита газа через Украину.