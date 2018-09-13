В «Укртрансгазе» заявили о намерении вложить в украинскую ГТС около $2 млрд в течение 10 лет

Оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз» заявил, что компания в ближайшие 10 лет потратит на развитие ГТС 60 млрд гривен, то есть более $2 млрд по текущему курсу.

Об этом сообщается на сайте оператора.

«С начала сентября АО «Укртрансгаз» имеет утверждённый НКРЭКУ план развития ГТС на 2018—2027 годы на сумму 60 млрд гривен», — указывается в заявлении.

Отмечается, что средства будут потрачены на то, чтобы привести ГТС в соответствие с современными стандартами экологичности и энергоэффективности.

В 2018 году на газотранспортную систему планируется потратить 6 млрд гривен.

Ранее «Нафтогаз» направил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману письмо, в котором говорится, что страна должна продать 49% акций ГТС за $7 млрд, так как это позволит Киеву сохранить транзит голубого топлива через территорию государства после 2019 года.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы сохранения транзита газа через Украину.