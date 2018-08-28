В «Газпроме» посоветовали Украине задуматься над надёжностью своей газотранспортной системы

Председатель совета директоров компании «Газпром» Виктор Зубков заявил, что украинской стороне стоит задуматься о надёжности своей газотранспортной системы.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Конечно, Украина должна тоже задуматься о том, чтобы газотранспортная система реконструировалась, чтобы она была надёжная, прочная, чтобы не получилось, что те объёмы, которые пойдут через Украину... чтобы они не подвели те же европейские страны», — сказал он.

По словам Зубкова, украинская сторона должна работать над совершенствованием своей газотранспортной системы.

В июне «Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить транзит газа при участии Еврокомиссии.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы сохранения транзита газа через Украину.