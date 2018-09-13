Эксперт объяснил слова экс-министра экономики Украины об условии для «разгрома России в пыль»
- РИА Новости
«Это связано с тем, что Украина готовится к новому электоральному циклу — выборы в Верховную раду и выборы на пост президента Украины. Никакими успехами в контексте реформирования в украинском государстве в сфере социальности, безопасности, борьбы с коррупцией нынешние власти не просто похвастаться не могут — их достижения удручающие, достаточно посмотреть на темпы роста украинской экономики. На тот уровень тарифов и сборов, который сейчас существует у украинских жителей, начиная от энергетики, заканчивая услугами ЖКХ», — отметил Данюк.
Эксперт добавил, что единственная вещь, которая ещё теоретически может работать, это тема российской агрессии.
«Такие заявление смешные, этот человек абсолютно некомпетентен в данном вопросе. Это риторика, благодаря которой он пытается получить политические очки у ярко выраженной антироссийской аудитории», — заключил Данюк.
Ранее Виктор Суслов заявил, что Россию давно можно было бы «разгромить в пыль», если бы не её ядерное оружие.