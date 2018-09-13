Эксперт объяснил слова экс-министра экономики Украины об условии для «разгрома России в пыль»

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление экс-министра экономики Украины о том, что Россию давно можно было бы «разгромить в пыль», если бы не её ядерное оружие.

«Это связано с тем, что Украина готовится к новому электоральному циклу — выборы в Верховную раду и выборы на пост президента Украины. Никакими успехами в контексте реформирования в украинском государстве в сфере социальности, безопасности, борьбы с коррупцией нынешние власти не просто похвастаться не могут — их достижения удручающие, достаточно посмотреть на темпы роста украинской экономики. На тот уровень тарифов и сборов, который сейчас существует у украинских жителей, начиная от энергетики, заканчивая услугами ЖКХ», — отметил Данюк.

Эксперт добавил, что единственная вещь, которая ещё теоретически может работать, это тема российской агрессии.

«Такие заявление смешные, этот человек абсолютно некомпетентен в данном вопросе. Это риторика, благодаря которой он пытается получить политические очки у ярко выраженной антироссийской аудитории», — заключил Данюк.

Ранее Виктор Суслов заявил, что Россию давно можно было бы «разгромить в пыль», если бы не её ядерное оружие.