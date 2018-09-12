Эксперт оценил призыв уволить украинского министра из-за учебника по русскому языку

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал требование украинской писательницы Ларисы Ницой уволить министра образования Лилию Гриневич за рекомендацию использовать в школах учебник с рассказом о гербе России.
Эксперт оценил призыв уволить украинского министра из-за учебника по русскому языку
  • РИА Новости

«На Ницой, как и на Фарион (украинский филолог и общественный деятель. — RT), не стоит обращать внимания. Эти одиозные женщины, любящие бросать подобные громкие лозунги, чаще всего серьёзно не воспринимаются. На Украине писательницу Ницой никто не знает» , — сказал он.

Эксперт считает, что подобное заявление «приурочено» к предстоящим выборам.

«Чем ближе выборы, тем больше будут вспоминать о таких вещах. На выборы идти с нынешним экономическим показателем страны болезненно, а вот язык, учебники и памятники — это то, что удобно контролировать», — заявил он.

Ранее Лариса Ницой потребовала уволить министра образования Украины за учебник с рассказом о гербе России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить