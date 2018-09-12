Эксперт оценил призыв уволить украинского министра из-за учебника по русскому языку

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал требование украинской писательницы Ларисы Ницой уволить министра образования Лилию Гриневич за рекомендацию использовать в школах учебник с рассказом о гербе России.

«На Ницой, как и на Фарион (украинский филолог и общественный деятель. — RT), не стоит обращать внимания. Эти одиозные женщины, любящие бросать подобные громкие лозунги, чаще всего серьёзно не воспринимаются. На Украине писательницу Ницой никто не знает» , — сказал он.

Эксперт считает, что подобное заявление «приурочено» к предстоящим выборам.

«Чем ближе выборы, тем больше будут вспоминать о таких вещах. На выборы идти с нынешним экономическим показателем страны болезненно, а вот язык, учебники и памятники — это то, что удобно контролировать», — заявил он.

Ранее Лариса Ницой потребовала уволить министра образования Украины за учебник с рассказом о гербе России.