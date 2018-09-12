На Украине потребовали уволить министра образования за учебник с рассказом о гербе России
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«Шок. Что. Это. Гриневич вернула в школы учебник с двуглавым орлом и российским триколором», — написала Ницой на своей странице в Facebook.
Она заявила, что два года назад этот учебник убрали из программы обучения, а теперь Министерство образования Украины снова рекомендует его использовать.
Ницой добавила, что начала готовить письма в Службу безопасности Украины и прокуратуру.
Кроме того, писательница обратилась к депутатам Верховной рады с просьбой немедленно снять Гриневич с должности.
Ранее Ницой заявила, что возмущена тем, что дети из Донбасса отдыхают в летних лагерях вместе «с украинскими детьми».