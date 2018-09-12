На Украине потребовали уволить министра образования за учебник с рассказом о гербе России

Украинская писательница Лариса Ницой потребовала уволить министра образования Украины Лилию Гриневич за рекомендацию использовать в школах учебник, в котором содержится рассказ о гербе России.

«Шок. Что. Это. Гриневич вернула в школы учебник с двуглавым орлом и российским триколором», — написала Ницой на своей странице в Facebook.

Она заявила, что два года назад этот учебник убрали из программы обучения, а теперь Министерство образования Украины снова рекомендует его использовать.

Ницой добавила, что начала готовить письма в Службу безопасности Украины и прокуратуру.

Кроме того, писательница обратилась к депутатам Верховной рады с просьбой немедленно снять Гриневич с должности.

Ранее Ницой заявила, что возмущена тем, что дети из Донбасса отдыхают в летних лагерях вместе «с украинскими детьми».