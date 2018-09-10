В Крыму ответили на заявление представителя Порошенко об отказе поставок воды на полуостров

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с RT прокомментировал высказывание представителя президента Украины Бориса Бабина, заявившего, что Киев не допустит возобновления поставок воды в Крым.

«Украинская сторона уже столько наговорила. Такое впечатление, что, к сожалению, в руководстве Украины просто неадекватные люди находятся. На сегодняшний день Крым обеспечивает себя водой в достаточной мере. Украина, перекрыв Северо-Крымский канал, вредит своему региону, который частично затоплен», — сказал он.

Гемпель считает, что Крым справится с отсутствием подачи воды со стороны Киева.

«Когда стоял вопрос об энергоблокаде, крымчане единодушно сказали: «Нам не нужна электроэнергия с Украины, мы дождёмся своей электроэнергии, и на те условия, которые предлагают, мы никогда не пойдём». Мы справимся с тем, что нет подачи воды, на те условия, о которых говорят некоторые политики — признание оккупации, — мы не пойдём», — заявил он.

Ранее представитель президента Украины Борис Бабин заявил, что Киев не допустит возобновления поставок воды в Крым.