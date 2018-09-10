На Украине заявили о попытке группы лиц блокировать КПП на границе с Россией

В Госпогранслужбе Украины заявили, что в Харьковской области в пункте пропуска «Гоптовка» на украинско-российской границе группа гражданских лиц пыталась блокировать работу пограничников.

Как информирует пресс-служба ведомства, инцидент произошёл в ночь на 10 сентября.

Отмечается, что в пункт пропуска на выезд из страны прибыли два легковых автомобиля с польской регистрацией под управлением граждан Украины.

После прохождения контроля на выезде из пункта пропуска водители машин решили поехать в обратном направлении, тем самым нарушив режим. После этого они начали вести себя агрессивно, в связи с чем мужчин задержали.

«После этого в пункт пропуска прибыли несколько десятков гражданских лиц, которые требовали, чтобы им дали возможность встретиться с задержанными, попытались проникнуть в служебные помещения и блокировать работу пограничников», — заявили в погранслужбе.

К месту событий были вызваны полицейские. После проведения беседы часть граждан покинули пункт пропуска, остальные были переданы полиции.

Ранее стало известно, что Украина прекратила пропуск автомобилей через два пункта пропуска на границе с Крымом.