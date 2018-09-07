На границе с Украиной польские таможенники задержали картину, вероятно, кисти Шагала

Картину, которая, предположительно, принадлежит кисти знаменитого художника Марка Шагала, задержали польские таможенники на границе с Украиной.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря таможенной администрации в Люблине Марту Шпаковскую.

«Во время обычной проверки на пограничном переходе с Украиной таможенники пресекли контрабанду картины, вероятно, кисти Марка Шагала. В Польшу картину намеревался ввезти 51-летний гражданин Украины», — объяснила она.

По словам Шпаковской, в случае, если будет установлено, что автором картины действительно является Шагал, произведённое задержание станет одним из самых серьёзных за последнее время.

«С нетерпением ждём экспертизу подлинности произведения», — заключила она, отметив, что в правом нижнем углу полотна указана подпись художника.

Как рассказал гражданин Украины, который пытался провезти картину, произведение искусства является подарком его отца.

По данным агентства, на таможне он не заявил о полотне, хотя был обязан это сделать.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на сайт Дальневосточного таможенного управления ФТС России передавал, что в Благовещенске турист из Китая намеревался вывезти 75 фрагментов бивней мамонта.