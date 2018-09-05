В Домодедове пресекли четыре попытки ввоза напитка «аяуаска» из стран Латинской Америки

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В период с 2014 по 2018 год сотрудники таможенной службы на территории аэропорта Домодедово предотвратили четыре попытки незаконного ввоза наркотического вещества диметилтриптамин (ДМТ) общим весом более 70 кг. Об этом RT сообщили представители Домодедовской таможни.
В Домодедове пресекли четыре попытки ввоза напитка «аяуаска» из стран Латинской Америки
  • РИА Новости

По словам представителей таможни, во всех случаях задержанные пассажиры пытались ввезти наркотик в жидком виде из Бразилии и Перу. В отношении четырёх россиян и гражданина Бразилии были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 229 УК России (контрабанда наркотических веществ).

«Наркотическое вещество перемещалось в жидком виде... В своих объяснениях граждане указывали, что перемещаемые жидкости являются напитком «аяуаска», — рассказали RT в Домодедовской таможне.

В августе СМИ сообщали, что художник Максим Герт был приговорён к 11,5 года колонии строгого режима за попытку ввоза полуторалитровой бутылки аяуаски.

Герта задержали весной 2017 года после прохождения таможенного контроля в Домодедово. По словам осуждённого, национальной перуанской настойкой, содержащей запрещённое наркотическое вещество, он собирался лечить сильные боли в спине.

Также «Новый Севастополь» сообщал, что Ленинский районный суд вынес приговор двум жителям Севастополя по делу о незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере по предварительному сговору.

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