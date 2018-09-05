В Домодедове пресекли четыре попытки ввоза напитка «аяуаска» из стран Латинской Америки
- РИА Новости
По словам представителей таможни, во всех случаях задержанные пассажиры пытались ввезти наркотик в жидком виде из Бразилии и Перу. В отношении четырёх россиян и гражданина Бразилии были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 229 УК России (контрабанда наркотических веществ).
«Наркотическое вещество перемещалось в жидком виде... В своих объяснениях граждане указывали, что перемещаемые жидкости являются напитком «аяуаска», — рассказали RT в Домодедовской таможне.
В августе СМИ сообщали, что художник Максим Герт был приговорён к 11,5 года колонии строгого режима за попытку ввоза полуторалитровой бутылки аяуаски.
Герта задержали весной 2017 года после прохождения таможенного контроля в Домодедово. По словам осуждённого, национальной перуанской настойкой, содержащей запрещённое наркотическое вещество, он собирался лечить сильные боли в спине.
Также «Новый Севастополь» сообщал, что Ленинский районный суд вынес приговор двум жителям Севастополя по делу о незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере по предварительному сговору.