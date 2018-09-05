Суд вынес приговор двум жителям Севастополя по делу о незаконном сбыте наркотиков

Ленинский районный суд вынес приговор двум жителям Севастополя по делу о незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере по предварительному сговору.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу районной прокуратуры.

«Установлено, что в марте 2018 года, находясь в районе дома 9 по проспекту Генерала Острякова, злоумышленники продали молодому человеку, с которым предварительно договорились о встрече, наркотическое средство «соль», — заявили в ведомстве.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Уголовным делом занимался следственный отдел ОМВД России по Ленинскому району.

Один из обвиняемых приговорён к девяти годам семи месяцам, второй — к восьми годам с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Вердикт пока не вступил в законную силу.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что в Хабаровске пресекли деятельность крупной сети по реализации сильнодействующих наркотиков.