Суд вынес приговор двум жителям Севастополя по делу о незаконном сбыте наркотиков

Короткая ссылка
Ленинский районный суд вынес приговор двум жителям Севастополя по делу о незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере по предварительному сговору.
Суд вынес приговор двум жителям Севастополя по делу о незаконном сбыте наркотиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу районной прокуратуры.

«Установлено, что в марте 2018 года, находясь в районе дома 9 по проспекту Генерала Острякова, злоумышленники продали молодому человеку, с которым предварительно договорились о встрече, наркотическое средство «соль», — заявили в ведомстве.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Уголовным делом занимался следственный отдел ОМВД России по Ленинскому району.

Один из обвиняемых приговорён к девяти годам семи месяцам, второй — к восьми годам с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Вердикт пока не вступил в законную силу.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что в Хабаровске пресекли деятельность крупной сети по реализации сильнодействующих наркотиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить