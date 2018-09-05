Суд вынес приговор двум жителям Севастополя по делу о незаконном сбыте наркотиков
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу районной прокуратуры.
«Установлено, что в марте 2018 года, находясь в районе дома 9 по проспекту Генерала Острякова, злоумышленники продали молодому человеку, с которым предварительно договорились о встрече, наркотическое средство «соль», — заявили в ведомстве.
Противоправную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Уголовным делом занимался следственный отдел ОМВД России по Ленинскому району.
Один из обвиняемых приговорён к девяти годам семи месяцам, второй — к восьми годам с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Вердикт пока не вступил в законную силу.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что в Хабаровске пресекли деятельность крупной сети по реализации сильнодействующих наркотиков.