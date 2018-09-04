В Хабаровске пресекли деятельность крупной сети по реализации сильнодействующих наркотиков

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В Хабаровске сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность крупной сети по реализации сильнодействующих наркотиков. Её лидером была ранее судимая 44-летняя женщина.
В Хабаровске пресекли деятельность крупной сети по реализации сильнодействующих наркотиков
  • РИА Новости

«В момент реализации крупной партии наркотиков хабаровчанка была задержана сотрудниками ФСБ с поличным», — заявили в пресс-службе управления ФСБ России по региону. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».

По месту проживания подозреваемой обнаружено и изъято более 9,5 кг наркотических веществ.

Уголовное дело возбудили по статьям «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению». Женщине грозит срок вплоть до пожизненного. В настоящее время она находится под арестом в СИЗО.

Ранее Nation News сообщал, что подозреваемому в торговле наркотиками жителю Карелии грозит пожизненный срок.

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