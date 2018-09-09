В Крыму оценили заявления Киева об условиях возобновления подачи воды на полуостров

Депутат Верховного совета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН оценил заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака о том, что Украина может возобновить подачу воды на полуостров в случае признания «оккупации» региона со стороны России.

«Во-первых, вопрос о нахождении Крыма в России раз и навсегда закрыт», — сказал Черняк.

Во-вторых, отметил он, полуостров обходится четыре года и без украинской воды.

«И сезон проводим, а засухи, которые происходят, в Крыму постоянны. Это природные катаклизмы, такое по всему миру случается. И, несмотря на это, у нас проблем с питьевой водой нет никаких», — заявил Черняк.

Он добавил, что заявление Грымчака — пустые слова.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН оценил слова главы МИД Украины Павла Климкина, который назвал катастрофической ситуацию с миграцией украинцев.