Даур Аршба назначен врио премьер-министра Абхазии

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Врио премьер-министра Абхазии назначен первый вице-премьер Даур Аршба, сообщили в пресс-службе президента республики.
Даур Аршба назначен врио премьер-министра Абхазии
  • РИА Новости

«Как первый вице-премьер, Даур Аршба является временно исполняющим обязанности премьер-министра», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Власти Абхазской Республики объявили 12 сентября днём траура в связи с гибелью премьер-министра Геннадия Гагулии.

Гагулия погиб вечером 8 сентября в результате ДТП в Гудаутском районе. Автомобиль в составе правительственного кортежа, в котором ехал Гагулия, столкнулся с машиной, выехавшей на полосу встречного движения. 

Его похороны назначены на 12 сентября.

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