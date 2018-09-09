Даур Аршба назначен врио премьер-министра Абхазии
- РИА Новости
«Как первый вице-премьер, Даур Аршба является временно исполняющим обязанности премьер-министра», — цитирует пресс-службу РИА Новости.
Власти Абхазской Республики объявили 12 сентября днём траура в связи с гибелью премьер-министра Геннадия Гагулии.
Гагулия погиб вечером 8 сентября в результате ДТП в Гудаутском районе. Автомобиль в составе правительственного кортежа, в котором ехал Гагулия, столкнулся с машиной, выехавшей на полосу встречного движения.