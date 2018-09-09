Даур Аршба назначен врио премьер-министра Абхазии

Врио премьер-министра Абхазии назначен первый вице-премьер Даур Аршба, сообщили в пресс-службе президента республики.

«Как первый вице-премьер, Даур Аршба является временно исполняющим обязанности премьер-министра», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Власти Абхазской Республики объявили 12 сентября днём траура в связи с гибелью премьер-министра Геннадия Гагулии.

Гагулия погиб вечером 8 сентября в результате ДТП в Гудаутском районе. Автомобиль в составе правительственного кортежа, в котором ехал Гагулия, столкнулся с машиной, выехавшей на полосу встречного движения.

Его похороны назначены на 12 сентября.