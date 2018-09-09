Власти Абхазии объявили 12 сентября днём траура в связи с гибелью премьера

Власти Абхазской Республики объявили 12 сентября днём траура в связи с гибелью премьер-министра Геннадия Гагулии.

«В связи с трагической гибелью премьер-министра Республики Абхазия Геннадия Леонидовича Гагулии распоряжением президента 12 сентября 2018 года объявлено днём траура в Республике Абхазия», — говорится в сообщении на сайте президента страны.

В этот день будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Гагулия погиб вечером 8 сентября в результате ДТП в Гудаутском районе. Автомобиль в составе правительственного кортежа, в котором ехал Гагулия, столкнулся с машиной, выехавшей на полосу встречного движения.

Его похороны назначены на 12 сентября.