Власти Абхазии объявили 12 сентября днём траура в связи с гибелью премьера
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«В связи с трагической гибелью премьер-министра Республики Абхазия Геннадия Леонидовича Гагулии распоряжением президента 12 сентября 2018 года объявлено днём траура в Республике Абхазия», — говорится в сообщении на сайте президента страны.
В этот день будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.
Гагулия погиб вечером 8 сентября в результате ДТП в Гудаутском районе. Автомобиль в составе правительственного кортежа, в котором ехал Гагулия, столкнулся с машиной, выехавшей на полосу встречного движения.