Похороны премьер-министра Абхазии назначены на 12 сентября

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Похороны премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии, погибшего в результате автоаварии в Гудаутском районе 8 сентября, состоятся в среду, 12 сентября.
Похороны премьер-министра Абхазии назначены на 12 сентября
  • ©Томас Тхайцук / Sputnik

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию президента республики.

«Похороны видного государственного деятеля, премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии назначены на среду, 12 сентября», — рассказали агентству.

Отмечается, что прощание будет проходить в Гудаутском доме культуры. Похоронят его в родовом селе Лыхны Гудаутского района.

Ранее в Абхазии возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб премьер-министр республики Геннадий Гагулия.

Гагулия скончался от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия в Гудаутском районе 8 сентября.

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