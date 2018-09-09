Похороны премьер-министра Абхазии назначены на 12 сентября
- ©Томас Тхайцук / Sputnik
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию президента республики.
«Похороны видного государственного деятеля, премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии назначены на среду, 12 сентября», — рассказали агентству.
Отмечается, что прощание будет проходить в Гудаутском доме культуры. Похоронят его в родовом селе Лыхны Гудаутского района.
Ранее в Абхазии возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб премьер-министр республики Геннадий Гагулия.
Гагулия скончался от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия в Гудаутском районе 8 сентября.