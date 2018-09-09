Администрация Додона опровергла сообщения о пострадавших в ДТП членах его семьи

Никто из семьи президента Молдавии Игоря Додона не пострадал в результате аварии с участием его кортежа, передаёт РИА Новости со ссылкой на администрацию молдавского лидера.

«В СМИ появилась информация о том, что мать Игоря Додона серьёзно пострадала в ДТП, она не соответствует действительности. Никто из семьи президента не пострадал», — сказали в ведомстве.

Ранее Служба государственной охраны Молдавии сообщила, что в ДТП три человека получили травмы лёгкой и средней степеней тяжести. Отмечалось, что в автомобиле находились сам Додон, его мать и сын, в настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.

9 сентября кортеж Додона попал в аварию.





