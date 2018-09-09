Администрация Додона опровергла сообщения о пострадавших в ДТП членах его семьи

Короткая ссылка
Никто из семьи президента Молдавии Игоря Додона не пострадал в результате аварии с участием его кортежа, передаёт РИА Новости со ссылкой на администрацию молдавского лидера.
Администрация Додона опровергла сообщения о пострадавших в ДТП членах его семьи
  • globallookpress.com

«В СМИ появилась информация о том, что мать Игоря Додона серьёзно пострадала в ДТП, она не соответствует действительности. Никто из семьи президента не пострадал», — сказали в ведомстве.

Ранее Служба государственной охраны Молдавии сообщила, что в ДТП три человека получили травмы лёгкой и средней степеней тяжести. Отмечалось, что в автомобиле находились сам Додон, его мать и сын, в настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.

9 сентября кортеж Додона попал в аварию


Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить