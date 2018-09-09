Госохрана: в аварии с участием кортежа Додона пострадали его мать и сын

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Три человека, включая мать и сына президента Молдавии Игоря Додона, пострадали в результате ДТП с участием кортежа молдавского лидера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу государственной охраны республики.
Госохрана: в аварии с участием кортежа Додона пострадали его мать и сын
  • РИА Новости

Отмечается, что характер травм пострадавших — лёгкой и средней тяжести.

«В одном из автомобилей находился президент Игорь Додон, его мама и один из сыновей. На данный момент их состояние удовлетворительное», — сказали в ведомстве.

Позднее администрация Додона сообщила, что никто из членов его семьи в аварии не пострадал.

Ранее сообщалось, что кортеж Додона попал в аварию. Башкан (глава) АТО Гагаузия в Молдавии Ирина Влах сообщила RT, что Додон не пострадал.

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