Госохрана: в аварии с участием кортежа Додона пострадали его мать и сын
- РИА Новости
Отмечается, что характер травм пострадавших — лёгкой и средней тяжести.
«В одном из автомобилей находился президент Игорь Додон, его мама и один из сыновей. На данный момент их состояние удовлетворительное», — сказали в ведомстве.
Позднее администрация Додона сообщила, что никто из членов его семьи в аварии не пострадал.
Ранее сообщалось, что кортеж Додона попал в аварию. Башкан (глава) АТО Гагаузия в Молдавии Ирина Влах сообщила RT, что Додон не пострадал.