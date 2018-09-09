Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о переброске бронекатеров из Украины в Азовское море

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Анна Лушникова
Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что Украина начинает переброску бронекатеров в Азовское море и приступает к созданию в регионе полноценной базы Военно-морских сил.
Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о переброске бронекатеров из Украины в Азовское море
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«Азовское море сейчас является местом, где Украина ведёт себя откровенно провокационно. Если они собираются что-то перебрасывать, стоит учесть, что, во-первых, возможности украинского флота крайне ограничены. Буквально можно пересчитать по пальцам одной руки всё, что реально может быть использовано. Катеров у них совсем немного, и боеспособны только те, которые передали Соединённые Штаты. А когда речь идёт о бронекатерах, это довольно странно», — считает эксперт.

Коновалов также обратил внимание, что подобные заявления со стороны Украины могут быть связаны с предстоящими выборами.

«Все бравурные заявления, которые звучат со стороны украинских политиков, так или иначе связаны с выборами и по большей части инспирированы президентом Порошенко. Он явно не лидер в предвыборной гонке, у него огромный шанс проиграть. Так что сейчас президенту нужно, чтобы звучали такие заявления. Хотя в них уже давно никто не верит, даже украинские граждане», — заключил он.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Генштабе и командовании ВМС Украины сообщали, что в стране начинают переброску бронекатеров в Азовское море.

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