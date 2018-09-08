Пушилин прокомментировал сообщения о готовящемся наступлении украинских военных в Донбассе

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Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал в беседе с RT информацию о готовящемся наступлении украинских военных в Донбассе, которое, как предполагается, запланировано на 14 сентября.

«За этот период Донецкая народная республика научилась уже отражать агрессию. И готовы в любой момент», — сказал он.

Пушилин отметил, что властям республики удалось выработать механизм, работающий «на упреждение» возможной агрессии.

«Но я же… настроен опять оптимистично, что наш механизм рабочий. Но это не значит, что нужно просто расслабиться и думать, что ничего не будет. Нет, Украина коварна, Украина управляется извне, мы всё это знаем. И какие поступят ей команды, как это все будет реализовываться – никто не знает. Поэтому здесь нужно быть готовым ко всему», — отметил он.

Ранее в ДНР заявили о подготовке Киевом наступательной операции на юге Донбасса.

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