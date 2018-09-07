В МИД Украины заявили, что не признают выборы в ДНР и ЛНР

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не признают результаты выборов в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках, проведение которых запланировано на ноябрь 2018 года.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В случае проведения фейковых «внеочередных выборов» их результаты будут юридически ничтожными, не будут создавать никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом», — говорится в тексте.

В ведомстве также отметили, что эти «провокационные действия» якобы «подрывают минские договорённости».

Ранее стало известно, что выборы глав ДНР и ЛНР, а также депутатов местных парламентов назначены на 11 ноября 2018 года.