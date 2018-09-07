В МИД Украины заявили, что не признают выборы в ДНР и ЛНР

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В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не признают результаты выборов в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках, проведение которых запланировано на ноябрь 2018 года.
В МИД Украины заявили, что не признают выборы в ДНР и ЛНР
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В случае проведения фейковых «внеочередных выборов» их результаты будут юридически ничтожными, не будут создавать никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом», — говорится в тексте.

В ведомстве также отметили, что эти «провокационные действия» якобы «подрывают минские договорённости».

Ранее стало известно, что выборы глав ДНР и ЛНР, а также депутатов местных парламентов назначены на 11 ноября 2018 года.

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