В МИД Украины заявили, что не признают выборы в ДНР и ЛНР
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В случае проведения фейковых «внеочередных выборов» их результаты будут юридически ничтожными, не будут создавать никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом», — говорится в тексте.
В ведомстве также отметили, что эти «провокационные действия» якобы «подрывают минские договорённости».
Ранее стало известно, что выборы глав ДНР и ЛНР, а также депутатов местных парламентов назначены на 11 ноября 2018 года.