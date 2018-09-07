Трапезников прокомментировал назначение Пушилина врио главы ДНР

Решение назначить Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики — верное и принято в соответствии с законом. Об этом в интервью RT заявил Дмитрий Трапезников, исполнявший обязанности лидера республики после гибели Александра Захарченко.

«У нас есть закон, есть Конституция, мы выстраивали законодательное государство, и то, что сегодня произошло — это правильно и законно. На первом этапе мы удержали ситуацию, мы попрощались с главой республики, а дальше мы должны согласно Конституции назначить действующего временного главу и провести выборы», — сказал он.

Трапезников подчеркнул, что «дальше народ республики сделает свой выбор».

По его словам, после гибели Захарченко было проведено экстренное совещание и был созван военный совет, где он был избран врио главы республики.

«Наша задача, моя в частности, заключалась в том, чтобы обеспечить похороны Александра Владимировича, чтобы удержать ситуацию на линии разграничения, потому что случилось большое горе для народа ДНР... И были провокации со стороны Украины. Поэтому, дабы ситуацию сдержать, я был вынужден временно возглавлять республику», — добавил он.

Ранее Народный совет ДНР назначил Дениса Пушилина врио главы республики.

7 сентября также были назначены выборы главы ДНР. Они состоятся 11 ноября 2018 года.

Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в Донецке.