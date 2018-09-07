На Украине оштрафовали провайдера за ретрансляцию российского телеканала
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«Провайдер из Луганской области получил штраф в размере 11,5 тыс. гривен (около $400. — RT) за ретрансляцию российского телеканала», — написал он в Facebook.
Он отметил, что на данный момент провайдер уже устранил зафиксированное нарушение.
Ранее Костинский сообщил, что Нацсовет Украины временно ограничил ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI.
Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров прокомментировал RT данное решение.