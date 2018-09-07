На Украине оштрафовали провайдера за ретрансляцию российского телеканала

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал на $400 провайдера из Луганской области за ретрансляцию российского телеканала. Об этом заявил член совета Сергей Костинский.

«Провайдер из Луганской области получил штраф в размере 11,5 тыс. гривен (около $400. — RT) за ретрансляцию российского телеканала», — написал он в Facebook.

Он отметил, что на данный момент провайдер уже устранил зафиксированное нарушение.

Ранее Костинский сообщил, что Нацсовет Украины временно ограничил ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI.

Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров прокомментировал RT данное решение.