На Украине оштрафовали провайдера за ретрансляцию российского телеканала

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Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал на $400 провайдера из Луганской области за ретрансляцию российского телеканала. Об этом заявил член совета Сергей Костинский.
На Украине оштрафовали провайдера за ретрансляцию российского телеканала
  • © pixabay.com

«Провайдер из Луганской области получил штраф в размере 11,5 тыс. гривен (около $400. — RT) за ретрансляцию российского телеканала», — написал он в Facebook.

Он отметил, что на данный момент провайдер уже устранил зафиксированное нарушение.

Ранее Костинский сообщил, что Нацсовет Украины временно ограничил ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI.

Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров прокомментировал RT данное решение

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