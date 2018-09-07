В Раде призвали силовиков не допустить российского расследования убийства Захарченко
- РИА Новости
Соответствующий запрос Геращенко опубликовала в Facebook.
«Считаю, что должно быть открыто уголовное производство по факту незаконного проведения следственных действий незаконными следственными группами», — написала она.
Ранее в ФСБ России заявили, что украинские спецслужбы причастны к убийству Александра Захарченко.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели главы республики.
31 августа в центре Донецка при взрыве погибли глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель.