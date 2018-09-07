В Раде призвали силовиков не допустить российского расследования убийства Захарченко

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Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко и депутат Мария Ионова потребовали от украинских силовиков недопущения расследования Россией убийства главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.
В Раде призвали силовиков не допустить российского расследования убийства Захарченко
  • РИА Новости

Соответствующий запрос Геращенко опубликовала в Facebook.

«Считаю, что должно быть открыто уголовное производство по факту незаконного проведения следственных действий незаконными следственными группами», — написала она.

Ранее в ФСБ России заявили, что украинские спецслужбы причастны к убийству Александра Захарченко.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели главы республики.

31 августа в центре Донецка при взрыве погибли глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель.

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