В Раде призвали силовиков не допустить российского расследования убийства Захарченко

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко и депутат Мария Ионова потребовали от украинских силовиков недопущения расследования Россией убийства главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Соответствующий запрос Геращенко опубликовала в Facebook.

«Считаю, что должно быть открыто уголовное производство по факту незаконного проведения следственных действий незаконными следственными группами», — написала она.

Ранее в ФСБ России заявили, что украинские спецслужбы причастны к убийству Александра Захарченко.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели главы республики.

31 августа в центре Донецка при взрыве погибли глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель.