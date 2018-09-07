Эксперт прокомментировал слова депутата Рады о «колоссальных запасах газа» на Украине

Короткая ссылка
Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал слова депутата Верховной рады Сергея Таруты о «колоссальных запасах газа» на Украине.
Эксперт прокомментировал слова депутата Рады о «колоссальных запасах газа» на Украине
  • РИА Новости

«Нам раньше доподлинно не было известно, полны ли газохранилища на Украине, потому что эта сфера всегда была теневой в этой стране. Официально давались одни цифры, а де-факто были другие», — сказал Рябов.

Эксперт не исключил, что заявление Таруты — часть «торга» за будущее Украины.

Со своей стороны, кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при президенте России Сергей Козлов в беседе с радио Sputnik отметил, что такие высказывания достаточно традиционны для публичного политического дискурса Украины в течение по меньшей мере последних полутора десятилетий.

«Действительно, на Украине есть некоторые запасы газа, но этот газ необходимо прежде всего добыть. А очередное оживление разговоров об «огромных запасах газа», безусловно, связано с начавшейся предвыборной кампанией», — сказал он.

Ранее политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал слова Таруты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить