Эксперт прокомментировал слова депутата Рады о «колоссальных запасах газа» на Украине

Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал слова депутата Верховной рады Сергея Таруты о «колоссальных запасах газа» на Украине.

«Нам раньше доподлинно не было известно, полны ли газохранилища на Украине, потому что эта сфера всегда была теневой в этой стране. Официально давались одни цифры, а де-факто были другие», — сказал Рябов.

Эксперт не исключил, что заявление Таруты — часть «торга» за будущее Украины.

Со своей стороны, кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при президенте России Сергей Козлов в беседе с радио Sputnik отметил, что такие высказывания достаточно традиционны для публичного политического дискурса Украины в течение по меньшей мере последних полутора десятилетий.

«Действительно, на Украине есть некоторые запасы газа, но этот газ необходимо прежде всего добыть. А очередное оживление разговоров об «огромных запасах газа», безусловно, связано с начавшейся предвыборной кампанией», — сказал он.

Ранее политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал слова Таруты.